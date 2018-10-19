В Петрозаводском университете прошла встреча, посвященная 100-летию ВЛКСМ

Петрозаводск, , 12:27 — REGNUM Торжественная встреча, посвященная 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), прошла в читальном зале Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что центральным событием встречи стало награждение победителей конкурса авторских стихотворений о комсомольцах и молодежи. Участниками конкурса поэтов стали студенты, преподаватели, сотрудники и ветераны ПетрГУ.

В приветственном слове проректор по имущественному комплексу и безопасности ПетрГУ, председатель конкурсной комиссии Владимир Лаврентьев отметил, что ВЛКСМ был «очень большой интересной организацией».

«Комсомольцы — та молодежь, которая выдвигала оригинальные идеи и воплощала их в жизнь. Комсомол учил азам организаторской работы. Многие люди выросли в крупных руководителей, получив свой первый опыт, став секретарями маленьких организаций», — сказал он.

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Кроме объявления победителей конкурса стихотворений участников встречи ждало выступление хора сотрудников ПетрГУ и конкурс чтецов стихотворений советских и российских поэтов, посвященных комсомолу и молодежи.

Организаторами конкурса выступили университетские учреждения: Научная библиотека, Совет ветеранов, Институт филологии, Творческая лаборатория и Первичная профсоюзная организация обучающихся.

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Напомним, 29 октября 2018 года в России и бывших республиках СССР будет отмечаться столетие создания общественно-политической организации советской молодежи — комсомола. Школу комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек. Комсомольское прошлое объединяет многих и сегодня.