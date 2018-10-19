В пяти районах Ростовской области сохранится высокая пожароопасность

Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM Региональное управление МЧС России объявило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Спасатели призывают жителей и гостей Донского региона соблюдать правила пожарной безопасности, передаёт ИА REGNUM.

Синоптики прогнозируют пятый класс пожарной опасности в период с 20 по 22 октября в пяти районах Донского региона — Красносулинском, Белокалитвинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Неклиновском. На большей части территории региона и областном центре сохранится высокая пожароопасность — четвёртый класс.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с высоким классом пожароопасности на Дону был введён запрет на посещение лесов. В период действия ограничений въезд на территорию лесопитомников разрешён только лесопожарным формированиям, оперативным службам, пожарным частям, патрульным группам муниципалитетов. Во избежание возгораний усилен мониторинг пожарной опасности на Дону.

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