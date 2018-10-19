Основателя «Смотра.ру» Китуашвили признали виновным в мошенничестве

Москва, , 12:02 — REGNUM Основателя и лидера автомобильного интернет-сообщества «Смотра.ру» Эрика «Давидовича» Китуашвили суд признал виновным в мошеннических действиях. Об этом сообщили 19 октября в Дорогомиловском суде Москвы.

В обвинительном приговоре Китуашвили указано, что блогер совершил мошенничество в сфере автострахования. В настоящее время суд еще не огласил то наказание, которое будет назначено основателю «Смотра.ру». Ранее сообщалось, что сторона обвинения запросила для Китуашвили семь лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Китуашвили обвинили в хищении в особо крупном размере у одной страховой компании. По версии следствия, в 2008 году Китуашвили принял участие в инсценировке хищения дорогостоящей иномарки, а затем представил в страховую компанию поддельные документы. По ним он получил страховую выплату в размере 1,35 млн рублей.

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