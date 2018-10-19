Пятница, 19 Октября 2018 года
12:24:25 МСК

Телеканал CNN назвал одного из возможных участников убийства Хашогги

Общество

Он находился в Стамбуле в день убийства журналиста

Эр-Рияд, 19 октября 2018, 11:54 — REGNUM  К предполагаемому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги может быть причастен сотрудник спецслужб Саудовской Аравии, прежде занимавший дипломатический пост, Махер Абдулазиз Мутреб, сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах Турции телеканал CNN.

По их информации, он был осведомлен о деталях операции. Он также входил в группу 15 человек, причастных, по версии Анкары, к исчезновению Хашогги. Ранее турецкое издание The Daily Sabah опубликовало снимки с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждают журналисты, показывается перемещение Мутреба 2 октября по Стамбулу.

Так, на одном из них Мутреб прибывает в консульство Саудовской Аравии в 9:55. На другом снимке Мутреб находится перед резиденцией генерального консула в тот же день 2 октября. На третьем можно видеть, как Мутреб находится в отеле Movenpick, распложенном поблизости от консульства. По всей видимости, он выписывается из него. Рядом с ним находится большой чемодан, возможно, принадлежащий ему. На последнем снимке можно видеть Мутреба уже в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Турецкие официальные лица также передали телеканалу сканы паспортов семи других подозреваемых. Все они были сделаны в день исчезновения Хашогги. Среди них, в частности, паспорт Салаха Мухаммада Аль-Тубаики, главы отдела судебной медицины в МВД Саудовской Аравии.

Напомним, в связи с исчезновением оппозиционного журналиста Хашогги турецкие власти проводят поиски его останков в лесах возле Стамбула и на морском побережье.

Читайте также: В Турции ведется поиск останков журналиста Хашогги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить