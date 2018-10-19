Кровь на стенах и разбитые окна: опубликовано видео из колледжа в Керчи

Керчь, Крым, , 11:49 — REGNUM Видеозапись работы следователей СКР на месте трагедии в Керченском политехническом колледже опубликована 19 октября на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах видео можно увидеть поврежденные выстрелами и взрывами стены, двери и окна учебного заведения, потеки крови на полу и лестницах, а также то, как сотрудники СКР собирают вещественные доказательства в помещениях колледжа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прибывший в Керчь председатель СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в том, в какой обстановке жил виновник массового убийства Владислав Росляков, для того, чтобы понять мотивы его поступка.

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