Население Украины за 8 месяцев сократилось более чем на 150 тысяч человек

Киев, , 11:51 — REGNUM За восемь месяцев 2018 года население Украины сократилось на 152,4 тыс. человек, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, по данным на 1 сентября 2018 года численность населения Украины составила 42,234 млн человек. Отмечается, что остается большим превышение количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших приходится только 58 рожденных.

Напомним, демографическая статистика Украины с 1992 года выглядит кайне удручающе. Так, по словам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, с 1992 года по сегодняшний день население Украины сократилось с 52 млн человек до 38 млн человек с учетом ДНР и ЛНР и российского Крыма. Без учета этих территорий на Украине остается 33 млн человек.