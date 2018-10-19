На Красноярской ТЭЦ-3 запустили новый генератор

Красноярск, , 11:45 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) реализовала масштабный инвестиционный проект по плановой замене генератора энергоблока Красноярской ТЭЦ-3. Новый генератор накануне синхронизировали с Единой энергетической системой России.

Установленная электрическая мощность оборудования составляет 208 МВт. Для примера, этого хватит, чтобы обеспечить электричеством все дома Красноярска без учёта промышленных предприятий.

Генератор полностью изготовлен на новосибирском заводе ЭЛСИБ, который специализируется на проектировании и производстве турбогенераторов для паровых и газовых турбин. В Красноярск новое оборудование доставляли по частям. Первым с завода отгрузили статор массой 190 тонн. Следующим к месту установки отправился 44-тонный ротор.

В СГК уточнили, что ключевое отличие нового генератора от прежнего заключается в системе охлаждения. На станции установлена и запущена в работу электролизная установка, производящая водород, с помощью которого и происходит охлаждение оборудования.

«Генераторы с водородным охлаждением в России являются основой генерации электроэнергии на теплоцентралях. По нормативу срок службы такого генератора составляет 40 лет. От безотказной работы машины зависит производительность всей станции», — рассказал директор Красноярской ТЭЦ-3 СГК Андрей Власов.