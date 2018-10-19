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Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения для Мамаева

Общество

Суд постановил оставить в силе меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца

Москва, 19 октября 2018, 11:44 — REGNUM  Московский городской суд отказался изменить меру пресечения для футболиста Павла Мамаева, которого обвиняют в побоях и хулиганстве. Об этом 19 октября сообщает «Чемпионат».

На заседании Мосгорсуда состоялось рассмотрение апелляции со стороны Мамаева, в которой футболист просил пересмотреть меру пресечения. В итоге суд постановил оставить в силе меру пресечения, избранную Тверским судом Москвы, в виде заключения под стражу на два месяца.

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Напомним, Кокорин и Мамаев проходят фигурантами по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве. В настоящий момент оба заключены под стражу на два месяца — до 8 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Мамаева заявил на заседании, что его подзащитного надо сберечь для российского футбола как профессионального игрока.

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