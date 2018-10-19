Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасной лихорадки в странах ЕС

Москва, , 11:35 — REGNUM Гражданам России при планировании зарубежных поездок посоветовали учитывать информацию о вспышке лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в ряде европейских стран. Об этом говорится в опубликованном заявлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с начала 2018 года 1317 случаев заболевания ЛЗН были зафиксированы в Италии, Франции, Греции, Хорватии, Австрии, Болгарии, Словении, Чехии, Сербии, Румынии, Венгрии, а также в Израиле.

«Зарегистрировано 142 смертельных случая, включая 36 в Италии, 36 — в Румынии, 34 — в Греции, 32 — в Сербии, один — в Болгарии, один — в Чехии и один — в Венгрии», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября греческий Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) уведомил, что число жертв ЛЗН в стране возросло до 31 человека.

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