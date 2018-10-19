Адвокат Мамаева попросил сберечь спортсмена для российского футбола

Москва, , 11:35 — REGNUM Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должен продолжать спортивную карьеру. В этом уверен адвокат Игорь Бушманов, который представляет интересы футболиста, проходящего фигурантом по двум уголовных делам об избиении людей.

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«Мамаева надо сберечь для российского футбола как профессионального игрока, который будет радовать своей игрой», — заявил правозащитник.

На заседании в Мосгорсуде адвокат пояснил, что произошедшее уже стало достаточным уроком для футболиста, кроме того подозреваемый уже принёс свои извинения пострадавшим и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Напомним, контракт с клубом «Краснодар» у Павла Мамаева заключён до 31 января 2019 года.

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Футболисты Кокорин и Мамаев попросили поместить их под домашний арест

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками сразу двух инцидентов с нападением и избиением людей в центре Москвы. В результате драки в столичном кафе пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, а после происшествия на автостоянке в больницу с многочисленными травмами попал водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Накануне, 18 октября, обоим спортсменам было предъявлено официальное обвинение по двум статьям УК РФ — «Хулиганство» и «Побои». Также по уголовных делам проходит брат Александра Кокорина и ещё один соучастник.

По решению суда Кокорина и Мамаева заключили под стражу до 8 декабря. В натсоящее время они находятся в СИЗО «Бутырка».