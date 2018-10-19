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Рособрнадзор через суд лишил лицензии липецкий институт права и экономики

Общество

Вуз больше не имеет права осуществлять образовательную деятельность

Рособрнадзор через суд лишил лицензии липецкий институт права и экономики
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Липецк, 19 октября 2018, 11:30 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки прекратила действие лицензии МОУ ВО «Институт права и экономики», зарегистрированного в Липецке. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Приказ Рособнадзора был подписан на основании решения Арбитражного суда. После прекращения действия лицензии вуз должен прекратить образовательную деятельность и обеспечить студентов местами в других учебных заведениях.

Институт права и экономики был основан в Липецке в 2000 году и насчитывал более 800 учащихся. Его студенты могли получить среднее профессиональное, высшее профессиональное и дополнительное профессиональное образование, а также пройти подготовку к поступлению в вуз. Последняя лицензия Рособрнадзора была выдана образовательному учреждению в июле 2015 года. Сайт вуза сейчас не обслуживается.

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Лишение вузов лицензий и аккредитаций
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