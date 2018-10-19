Застройка в законе: в дагестанском Каспийске услышали жалобы горожан

Махачкала, , 11:21 — REGNUM Проект поправок в генеральный план дагестанского Каспийска будет пересмотрен. Решение было принято комиссией по публичным слушаниям в связи с многочисленными замечаниями горожан, пишет «Трудовой Каспийск». Согласно постановлению комиссии, будет установлена законность построек, которые, по мнению жителей, ухудшают архитектурный облик города.

Напомним, 7 октября в городе состоялась акция протеста, в которой приняли участие около 100 местных жителей. Они выступили против внесения изменений в генплан города в пользу многоэтажной застройки. По их мнению, новые изменения легализуют незаконно возведённые объекты и выделенные под застройку земельные участки.

Активисты недовольны тем, что в городе сокращается площадь зелёных насаждений, скверов и парков, а при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов не предусматриваются нормативы парковочных мест и детских площадок.

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