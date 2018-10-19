В Казахстане предложили автоматически отключать компьютеры чиновников

Астана, , 11:24 — REGNUM Во всех государственных органах Казахстана планируют внедрить автоматическое отключение компьютеров в конце рабочего дня, заявил председатель агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев, сообщает 19 октября издание Informburo.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что в госорганах необходимо также внедрить гибкий график. Шпекбаев добавил, что у чиновников должен соблюдаться баланс между работой и личной жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Алик Шпекбаев сказал, что на государственную службу целесообразно принимать иностранных специалистов, имеющих опыт работы в компаниях из списка Fortune Global 500.

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