Пятница, 19 Октября 2018 года
12:25:33 МСК

В Казахстане предложили автоматически отключать компьютеры чиновников

Общество

У чиновников должен соблюдаться баланс между работой и личной жизнью

Астана, 19 октября 2018, 11:24 — REGNUM  Во всех государственных органах Казахстана планируют внедрить автоматическое отключение компьютеров в конце рабочего дня, заявил председатель агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев, сообщает 19 октября издание Informburo.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что в госорганах необходимо также внедрить гибкий график. Шпекбаев добавил, что у чиновников должен соблюдаться баланс между работой и личной жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Алик Шпекбаев сказал, что на государственную службу целесообразно принимать иностранных специалистов, имеющих опыт работы в компаниях из списка Fortune Global 500.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует приглашать иностранных специалистов на госслужбу

Читайте развитие сюжета: Антикоррупционное ведомство Казахстана обязали работать в Facebook

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить