«А что это за игра такая»: геймеры о заявлении Гросс-Днепрова

Керчь, Крым, , 12:19 — REGNUM В эфире «Вести-ФМ» 17 октября интернет-эксперт Филипп Гросс-Днепров заявил, что в керченской трагедии виновата рок-музыка и компьютерные игры. Эксперт ссылался на несуществующую игру «Дока-2» как причину керченской трагедии. Интернет-сообщество незамедлительно отреагировало на заявление Гросс-Днепрова, подвергая большому сомнению компетентность эксперта.

Со слов Гросс-Днепрова, в игре «Дока-2» можно убивать зомби или самому быть зомби, а также построить свою школу и делать с ней всё, что угодно. По-видимому, мужчина хотел сослаться популярную командную многопользовательскую игру DOtA 2, однако проект не обладает особенностями, перечисленными Гросс-Днепровым. Пользователи социальных сетей отметили, что эксперт абсолютно некомпетентен в обсуждаемом вопросе и попросили объяснений от Гросс-Днепрова, о какой игре идёт речь.

«Филипп, вы даже не представляете как сейчас себя дискредитировали подобной дилетантской и фантасмагоричной чушью, которую несли в эфире. Ладно название исковеркали, но сама игра совершенно не имеет ничего общего с тем безумным описанием, которое вы дали. «Дока 2»… прости Господи», — пишет пользователь Николай.

«А что это за игра такая? Может поиграть…», — иронизирует пользователь Flegmatical

«Я думаю всем будет интересно узнать у уважаемого докладчика, что же это за «Дока 2» такая, где учат кишки у людей вынимать, и этими результатами делиться. Вы там что курите такое, что у вас такие фантазии больные?», — сообщает Малолетная Инквизиция

Сам Гросс-Днепров в крайне агрессивной манере ответил на критику в свой адрес.

«Удивительно сколько у нас малолетних идиотов, играющих в игры с маньяками, убивающих людей на экране, которые так сильно на меня разозлились, что я сказал какашку про ихние игры. Вот Братья Марио — это игра, а «Кишки Наружу Нинджа» уже уровень таких, как маньяк из Керчи.», — пишет Гросс-Днепров

За пару дней высказывания эксперта превратились в культурный феномен и интернет-мем. Сотни пользователей шутят и иронизируют, упоминая «Доку-2». Апогеем популярности высказывания Гросс-Днепрова стало создание одноимённой игры. Она доступна прямо в браузере и использует механики и описания, описанные экспертом. За последние несколько дней в неё сыграло более 59 тыс. человек.

«В принципе в названии игры все сказано. «Дока 2 Трейд» — это очень популярная и жестокая игра (строго от 18 и старше, но многие играют и в 13−15 лет, и многие дети в играют в «Дока 2»). В основном в этой игре вы должны вынимать и наматывать кишки 10 минут. Здесь ты убиваешь Зомби или можешь сам быть зомби. Убийства можно производить самыми изощренными способами. Придумай свою местность, получи различное оружие и произведи трейд (поэтому игра и называется дока трейд). Игру оценят любители рока, и спасибо тебе за мое рок-детство!», — гласит официальное описание игры.

Профильные игровые издания не остались в стороне. Пользователи самых популярных игровых порталов высказывают полное недоумение происходящим, отмечая понятное им поведение Гросс-Днепрова.

Игроки и рядовые пользователи запустили массовый флешмоб в социальных сетях, призывая друг друга играть в несуществующую «Доку-2» и описывать своих игровых персонажей, использвуя высказывания Гросс-Днепрова.

«Я играю в «Доку 2» за эльфа, который вытаскивает кишки в течении 10 минут», — пишет А.Рыжков.

«В «Доку 2» будет кто? Срочно испытываю потребность «повытаскивать чьи-нибудь кишки в течение 10 минут», чтобы побыстрее попасть на уровень к эльфам-педофилам», — сообщает М. Резницкий

Сам эксперт продолжает дискуссию на тему «Доку-2» и видеоигр в целом в своём Twitter-аккаунте, отвечая практически всем комментаторам.

Напомним, 17 октября 2018 года произошло нападение на Керченский политехнический колледж, в результате которого погиб 21 человек, более 50 пострадали. По версии следствия, 18-летний Владислав Росляков пришёл в колледж, будучи вооруженным ружьём и самодельными взрывными устройствами. Он открыл огонь по людям, взорвал одно из устройств, а потом покончил с собой.

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