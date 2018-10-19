«Ртутное» дело в Петербурге передано от полиции в СКР

Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Рост количества пострадавших от ртути детей в Невском районе Петербурга привел к тому, что уголовное дело о незаконном обороте ядовитых веществ передали от органов МВД в Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, по последним данным, число пострадавших от отравления парами ртути школьников достигло шести человек. Все пострадавшие — ученики школы №339 на улице Дыбенко.

По данным следствия, не позднее 28 сентября 2018 года принесенная неустановленными лицами ртуть была обнаружена во дворе одного из домов в Невском районе школьником 2007 года рождения. Мальчик был доставлен в детскую больницу с диагнозом «отравление ртутью».

По данным СМИ, он успел принести ртуть в школу. В последующие дни, как сообщало ИА REGNUM, было госпитализировано еще несколько школьников, последняя по времени — 14-летняя девочка.

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«Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу», — сообщили в органах СКР.

Виновным в преступлении грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщал Роспотребнадзор, покрытие скейтбордной горки во дворе школы, где превышение ПДК по ртути было превышено до 90 раз на площади 100 кв. м, уже демонтировано. Видимая ртуть собрана. Вывезено 70 кг ртутьсодержащих отходов. Произведены демеркуризационные работы. Занятия в школе не прерывались.

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