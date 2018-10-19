Калужская молодёжь налаживает дипломатические мосты со Святой землей

Калуга, , 11:09 — REGNUM Делегация российской молодежи отправится на Святую землю — в Палестину и Израиль. Визит состоится в период с 12 по 24 октября 2018 года в рамках реализации Международного гуманитарно-просветительского проекта обмена молодёжных волонтёрских групп «Россия — Святая земля: связь времён, поколений». Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель проекта Сергей Ступников.

По его словам, проект, который в 2017 году стал победителем в номинации «Народная дипломатия» Общественной палаты РФ на форуме «Сообщество», призван консолидировать молодежь разных стран, сформировать межрелигиозный мир и согласие.

В состав российской молодёжной делегации вошли представители Башкирии, Марий Эл и Калужской области.

Российская молодёжь проведёт официальные встречи с представителями молодёжных и общественных организаций, откроет выставку на тему: «Благословенная Калужская земля», организует музыкальное выступление народных марийских танцев и передаст книги русских писателей в российские центры на Святой земле.

«Несмотря на последние события, которые проходят на Ближнем Востоке, представители общественных организаций из России только усилят свою деятельность по данному направлению, использую механизм мягкой силы — народной дипломатии. Взаимодействие с молодежными организациями станет приоритетным направлением нашей деятельности», — сказал Сергей Ступников.

Напомним, международный гуманитарно-просветительский проект обмена молодёжных волонтёрских групп «Россия — Святая земля: связь времён, поколений» реализуется с 2013 года. В том же году калужская молодёжь впервые посетила Палестину и Израиль. За время работы проекта состоялось пять визитов российской молодёжи на Святую землю с гуманитарно-просветительской миссией, а в 2014 году состоялся ответный визит молодёжи со Святой земли в Россию — Калужскую область.