«Не хочется говорить, хочется рыдать» — в Керчи прощаются с погибшими

Керчь, Крым, , 10:52 — REGNUM В Керчи проходит церемония прощания с 16 жертвами вооружённой атаки на политехнический колледж, ещё пять человек похоронят в других регионах страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы Крыма Сергей Аксёнова, современная история Крыма будет разделена на две части: до и после трагедии 17 октября.

«Не хочется говорить, хочется рыдать… Сил родственникам пережить эту трагедию. Что бы мы с вами ни говорили, мы не сможем их поднять. Но, я уверен, что они все желали бы, чтобы близкие, родные мужественно держались и жили дальше, чтобы те цели, которые ставили они перед собой, были достигнуты. Надо крепиться, надо мужаться», — отметил руководитель региона.

Он также подчеркнул, что в эту трудную минуту всем крымчанам необходимо объединиться и поддержать родственников, родных и близких, потерявших самое дорогое, что есть в жизни.

Отметим, что несмотря на угрозы неизвестных провокаторов, на центральной площади города-героя собралось множество людей. Для обеспечения безопасности церемонии правоохранители установили рамки металлодетекторов. Во время траурных мероприятий движение транспорта на ряде улиц ограничено.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на колледж в Керчи 21 человек погибли и ещё несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело, на данный момент единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков.

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