Несуществующая игра «Дока 2» превратилась в мем

Керчь, Крым, , 10:51 — REGNUM После выступления приглашённого эксперта радио «Вести ФМ» Филиппа Гросса-Днепрова о несуществующей игре «Дока 2» в Twitter запустили флешмоб. Пользователи начали предоставлять собственные доказательства того, что видеоигры действительно наносят непоправимый удар по психике, и даже воплотили вымышленную «Дока 2» в реальность.

Юзеры рассказывают, как различные компьютерные игры повлияли на их поведение. Под ударом оказались такие, казалось бы, безобидные игры, как «Весёлая ферма», «Как достать соседа», The Sims и другие.

https://twitter.com/AlyonaFonya/status/1052845318751100928

https://twitter.com/alche_my__/status/1052895743877484544

https://twitter.com/Ann_Levitan/status/1052904867893784576

Не забыли упомянуть и о несуществующей, но уже ставшей знаменитой «Доке 2». Слова Гросса-Днепрова стали поводом для многочисленных мемов: пользователи публикуют скрины геймплея и делятся игровым процессом.

https://twitter.com/Qot82110042/status/1052987114273591296

https://twitter.com/Deadinternet/status/1052880496143859712

Напомним, в эфире «Вести-ФМ» интернет-эксперт Филипп Гросс-Днепров, рассматривая страницу в соцсети подозреваемого в стрельбе в Керчи, обратил внимание на то, что там присутствовала ссылка на ресурс, связанный с некой игрой «Дока 2». Он пояснил, что её возрастной ценз 18+. Гросс-Днепров добавил, что в игре можно убивать зомби или самому быть зомби, а также построить свою школу и делать с ней всё, что угодно.