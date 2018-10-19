В Курганском университете приняли решение о реструктуризации вуза

Курган, , 10:44 — REGNUM Решение о реорганизации структурных подразделений Курганского государственного университета — отныне факультеты будут преобразованы в институты — приняли члены ученого совета университета. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что принятое решение обсуждалось на встрече ректората и руководителей структурных подразделений университета со студентами.

Представители университета сообщили, что проект решения реорганизации структурных подразделений еще до принятия решения был представлен на сайте университета. В соответствии с ним, факультеты Курганского госуниверситета будут реорганизованы в пять институтов: институт экономики, права и гуманитарных наук, институт педагогики, психологии и спорта, политехнический институт, институт естественных наук и математики и гуманитарный институт.

В вузе подчеркнули, что есть несколько причин для такой реорганизации. В частности, институтам будет предоставлена большая автономия. Они смогут быть более самостоятельными в плане финансовой, хозяйственной и учебной деятельности. Также есть требования министерства науки и высшего образования России для того, чтобы войти в программу «5−100» или стать опорным вузом.

При этом в вузе заверили студентов, что их предложенная реорганизация «не коснется». «Поменяется лишь название — был факультет — стал институт. Выпускники получат диплом Курганского государственного университета», — говорится в сообщении.