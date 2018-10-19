В соцсетях поиздевались над танцующим роботом Boston Dynamics

Москва, , 10:40 — REGNUM Пользователи соцсетей решили развлечься с последним видео компании Boston Dynamics, в котором она показала танцующего робота. Они решили заменить оригинальную музыкальную дорожку (композиция Uptown Funk диджея Марка Ронсона) на другие треки.

Оказалось, что робот неплохо танцует как под динамичный трек SexyBack Джастина Тимберлейка, так и под композицию украинского исполнителя Олега Винника. Нашлись и те, кто изменив скорость воспроизведения видео, заставил робота танцевать под известную мелодию из «Шоу Бенни Хилла».

Читайте также: Видео: человекоподобный робот научился паркуру

Напомним, ранее компания выложила в сеть ролик с танцующим роботом Boston Dynamics. Помимо этого, разработчики показывали, как один из роботов занимается «паркуром» — преодолевает различные сложные препятствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: робот Boston Dynamics танцует лучше некоторых людей