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Франция: сын десять лет жил с трупом своего отца

Общество

Поразительная находка была сделана уже после его смерти

Франция: сын десять лет жил с трупом своего отца
Хосе Бенльюре-и-Хиль. Лодка Харона. 1932

Сен-Кантен-Фаллавье, Франция, 19 октября 2018, 10:27 — REGNUM  Пожилой мужчина, скончавшийся в сентябре, прожил более десяти лет с трупом своего отца, сообщает французское издание Ouest France.

«Тело пожилого мужчины было обнаружено спусти три дня после его кончины в его квартире в центре города Сен-Кантен», — заявили источники в полиции.

Тело же отца, умершего более 10 лет, было обнаружено в середине октября соседом, пришедшим навести порядок в квартире. В полиции подчеркнули, что оба мужчины скончались от естественных причин.

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