Франция: сын десять лет жил с трупом своего отца

Сен-Кантен-Фаллавье, Франция, , 10:27 — REGNUM Пожилой мужчина, скончавшийся в сентябре, прожил более десяти лет с трупом своего отца, сообщает французское издание Ouest France.

«Тело пожилого мужчины было обнаружено спусти три дня после его кончины в его квартире в центре города Сен-Кантен», — заявили источники в полиции.

Тело же отца, умершего более 10 лет, было обнаружено в середине октября соседом, пришедшим навести порядок в квартире. В полиции подчеркнули, что оба мужчины скончались от естественных причин.