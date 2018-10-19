Итальянская компания инвестировала €4 млн в каршеринг в Алма-Ате

Астана, , 10:23 — REGNUM Итальянская компания инвестировала €4 млн в систему поминутной аренды автомобилей (каршеринг) Anytime в Алма-Ате, сообщает 19 октября агентство «Казинформ».

Представитель итальянского инвестора Винченцо Трани заявил, что сервис позволят снизить нагрузку на дорожно-транспортерную инфраструктуру города. Каршеринг был запущен 18 октября.

В рамках данного сервиса доступно 100 автомобилей Volkswagen Polo, которые можно найти с помощью мобильного приложения. Клиентом не нужно заправлять, мыть или обслуживать автомобили.

Отметим, каршеринг в Алма-Ате организует компания Mikro Kapital Group. Инвестор планирует вложить в развитие сервиса $30 млн. В 2019 году компания планирует расширить парк автомобилей до 500 единиц. Стоимость аренды составляет от 19 тенге (3,43 рубля) за минуту.

Читайте также: Автомобиль напрокат: каршеринг может появиться в Ростове-на-Дону