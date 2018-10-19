Испанский парламент намерен вернуть преподавание философии в институты

Мадрид, , 10:15 — REGNUM Представители Народной партии, Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), партий Podemos и «Граждане» приняли внезаконодательное предложение Комиссии по образованию Конгресса депутатов увеличить присутствие философии в испанских учебных заведениях, сообщает El Pais. Предполагается, что предмет под названием «Этика» снова будет преподаваться в средней школе в обязательном порядке, а в бакалавриате всех студентов помимо «Философии» на первом курсе будет ждать еще и «История философии» на втором.

В настоящий момент строго обязательным является только преподавание философии на первом курсе в испанских вузах, а «История философии» на втором курсе и «Этика» в школах остаются дисциплинами по выбору. Причем альтернативой «Этике» в средних образовательных учебных заведениях является такой предмет, как «Религия», а выбор между ними зачастую происходит из практических соображений: что проще сдать.

«Философия — это единственный предмет в курсе бакалавриата, который находится в аномальной ситуации: он является магистральным на первом курсе, сдать экзамен по нему обязательно, чтобы продолжить обучение, но на втором курсе студент может больше к нему не возвращаться», — так объяснила платформа Unidos Podemos свое предложение, которое было единодушно одобрено.

Тем временем четыре автономных региона Испании, у которых есть небольшая свобода выбора в области составления учебных программ (Каталония, Астурия, Эстремадура и Андалусия) в последние годы сделали «Историю философии» обязательным предметом для второкурсников, в каком бы вузе они ни обучались. Теперь этот опыт предполагается распространить на всю территорию страны.

Многие испанские преподаватели, ученые и писатели очень обрадовались таким новостям. «Какая радость, какая радость, я просто не могу в это поверить! Хоть бы это было правдой, — отреагировал на решение Конгресса депутатов писатель Эмилио Льедо, автор книги «Об образовании». — А то в последние годы происходила какая-то чепуха. Философия — это вовсе не витание в облаках, это критическое осознание своей истории, то, что было всегда. Потому великие философы не строили воздушных замков — они изучали общество, природу, поведение человеческих существ… Считали, что должны осмыслять прошлое и такие понятия, как добро, справедливость, истина. Вот почему необходимо, чтобы молодые люди начали воспринимать философию как критический взгляд на мир и на слово».

Адела Кортина, профессор этики из Валенсии, считает преподавание философии чрезвычайно важным, так как оно позволяет «передать новым поколениям накопленный этический капитал, столь необходимый для личной и общественной жизни». «Историю философии» она назвала «багажом, имеющим первостепенное значение для создания думающего, открытого, плюралистического общества, застрахованного от догматизма и тоталитаризма».