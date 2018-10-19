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В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение – родился лев Аракс

Общество

Львёнку уже исполнился месяц

Ростов-на-Дону, 19 октября 2018, 10:10 — REGNUM  В зоопарке Ростова-на-Дону — пополнение. Потомство дали лев Цезарь и львица Олесия. Как сообщили ИА REGNUM в зоопарке, новорождённому царю зверей уже исполнился месяц.

Первое время Аракс (так назвали львёнка сотрудники) находился с мамой в отдельном вольере. В течение месяца малыш питался молоком матери. Сейчас новорождённый переведён на искусственное вскармливание — зоологи кормят его из бутылочки каждые три часа, с шестичасовым перерывом на ночь. В скором времени львёнку начнут давать прикорм в виде мяса.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября гостям ростовского зоопарка были представлены новые обитатели — альпака, гуанако и лама.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском зоопарке – пополнение

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