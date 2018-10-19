Рослякова похоронят там, где решат родственники, – мэр Керчи

Керчь, Крым, , 10:01 — REGNUM Тело Владислава Рослякова, который считается единственным подозреваемым в массовом убийстве в политехническом колледже Керчи 17 октября, будет захоронено по решению его родственников. Об этом заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет, это ложная информация. Его похоронят после проведения всех экспертиз, сейчас идут еще мероприятия», — цитируют Бороздина РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в здании керченского колледжа в результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, более 50 получили ранения. Подозреваемый в совершении преступления, 18-летний студент того же колледжа, покончил с собой.

Похороны жертв «керченского стрелка» состоятся сегодня, 19 октября. Ранее сообщалось, что тело подозреваемого похоронят в секторе для безродных.

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