Московские хирурги прооперировали двух пострадавших в колледже в Керчи

Москва, , 09:25 — REGNUM Две женщины, которые получили ранения при нападении на Керченский политехнический колледж, доставлены в Москву и прооперированы. Медицинская помощь им была оказана в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А. В. Вишневского.

Читайте также: Девять пострадавших перевезли из Керчи в Москву

Как уточнил директора центр Амиран Ревишвили, операции были проведены накануне, 18 октября. Хирурги не отходили от операционного стола до полуночи, передаёт телеканал Москва 24. По словам Ревишвили, обе пациентки сейчас в реанимации и находятся на искусственной вентиляции лёгких. Их состояние медики оценивают как тяжёлое, но стабильное.

Ранее по теме: Детский омбудсмен Кузнецова рассказала о посещении пострадавших в Керчи

Опознаны 20 погибших при нападении на колледж в Керчи

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Керченский политехнический колледж было совершено 17 октября. По данным следствия, массовое убийство устроил 18-летний Владислав Росляков, студент четвёртого курса этого же учебного учреждения. В колледж он пришёл с ружьём и самодельными взрывными устройствами. Одно их них он привел в действие, а также открыл огонь по людям. Затем нападавший покончил с собой. В результате кровавой трагедии погибли 20 человек, в основном студенты, еще около 50 получили ранения.

Добавим, что девять пострадавших были перевезены в Москву, шестерых из них доставили в НИИ неотложной детской хирургии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Керчи 19 октября простятся с погибшими при нападении на колледж