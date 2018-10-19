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Минсоцполитики Украины: субсидии получает почти две трети населения

Общество

Ранее ведомство запустило горячую линию для доносов на соседей, неправомерно получающих субсидии

Минсоцполитики Украины: субсидии получает почти две трети населения
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
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Киев, 19 октября 2018, 09:13 — REGNUM  Почти две трети населения Украину получают ту или иную социальную помощь, заявил гендиректор управления семьи и социальной поддержки министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает 19 октября «Укринформ».

По его словам, на Украине почти 7 млн домохозяйств получают субсидии на жилье, порядка 3 тыс. семей получают пособие для малообеспеченных и почти 400 тыс. женщин получают от государства помощь для одиноких матерей.

Музыченко отметил, что в 2018 году на субсидии выделено почти 130 млрд гривен ($4,64 млрд), из которых примерно половина — субсидии на льготы и жилье.

Напомним, ранее Музыченко отметил, что на Украине запустили горячую линию для доносов на соседей, которые неправомерно получают соцпомощь.

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Социально-экономический кризис на Украине
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