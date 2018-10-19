Пятница, 19 Октября 2018 года
10:45:36 МСК

В Керчи 19 октября простятся с погибшими при нападении на колледж

Общество

Церемония прощания начнется в 10:00 мск на площади им. Ленина

В Керчи 19 октября простятся с погибшими при нападении на колледж
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Свеча

Керчь, Крым, 19 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Сегодня, 19 октября, в Керчи пройдет церемония прощания с погибшими при нападении на политехнический колледж, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Церемония прощания начнется в 10:00 мск на площади им. Ленина. После панихиды и движения процессии можно будет пройти к автобусам на улице Кирова, 5 для переезда на кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в учебном заведении произошла 17 октября. В результате взрыва и стрельбы погиб, по последним данным, 21 человек, включая подозреваемого в массовом убийстве — 18-летнего студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, который покончил с собой.

Читайте также: «Керченского стрелка» похоронят в секторе для безродных

Читайте развитие сюжета: Московские хирурги прооперировали двух пострадавших в колледже в Керчи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить