В Керчи 19 октября простятся с погибшими при нападении на колледж

Керчь, Крым, , 09:03 — REGNUM Сегодня, 19 октября, в Керчи пройдет церемония прощания с погибшими при нападении на политехнический колледж, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Церемония прощания начнется в 10:00 мск на площади им. Ленина. После панихиды и движения процессии можно будет пройти к автобусам на улице Кирова, 5 для переезда на кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в учебном заведении произошла 17 октября. В результате взрыва и стрельбы погиб, по последним данным, 21 человек, включая подозреваемого в массовом убийстве — 18-летнего студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, который покончил с собой.

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