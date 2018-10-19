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Суд Австралии позволил создателям GTA V обыскать дома разработчиков читов

Общество

Речь идёт о программном обеспечении под названием Infamous

Суд Австралии позволил создателям GTA V обыскать дома разработчиков читов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хакер

Канберра, 19 октября 2018, 08:48 — REGNUM  Федеральный суд Австралии позволил компаниям Rockstar Games и Take-Two Interactive обыскать дома пятерых разработчиков для того, чтобы найти любые доказательства, связанные с созданием чит-программы, позволяющей получать преимущества в многопользовательском режиме игры Grand Theft Auto V. Об этом 18 октября сообщил сайт телеканала CNBC.

Речь идёт о программном обеспечении под названием Infamous, в его разработке подозреваются пять программистов: Кристофер Андерсон, Сайрус Лессер, Коруш Андерсон, Коруш Джеддиан и пользователь сети под ником sfinktah. Сообщается также, что суд блокировал активы разработчиков и запретил им в дальнейшем заниматься созданием чит-программ.

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Напомним, Grand Theft Auto V представляет собой игру с открытым миром в смешанном жанре квеста и экшена. В неё встроен многопользовательский режим, который позволяет участвовать в игре 30 пользователям одновременно. Действие игры происходит в вымышленном штате США Сан-Андреас.

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