Крупнейшая китайская онлайн-турфирма займется пропагандой защиты животных

Шанхай, Китай, , 08:42 — REGNUM Крупнейшее китайской онлайн-турагентство Ctrip.com предложила своим партнерам и клиентам вступить в совместную борьбу против незаконной торговли дикими видами животных и растений, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Компания со штаб-квартирой в Шанхае заявила, что могла бы использовать свое мобильное приложение, а также веб-сайт и торговые точки, как инструмент привлечения внимания граждан к тому вреду, который наносит экологии незаконная торговля дикими видами флоры и фауны.

По мнению генерального директора Ctrip Сунь Цзе, компания уже готовиться запустить на площадках своих иностранных дочерних фирм кампанию пропаганды отказа клиентов и партнеров от приобретения и использования продукции, связанной с незаконным оборотом диких животных и растений.

Отметим, что компания действует в русле сотрудничества с Всемирным советом по туризму и путешествиям и Всемирным фондом защиты дикой природы, которое было достигнуто в рамках Конференции по незаконной торговле дикими животными, прошедшей в Лондоне в октябре текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая принят закон о защите биологического разнообразия видов