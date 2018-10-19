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Украина оказалась в последней 20 стран по уровню богатства граждан

Общество

Рейтинг составил швейцарский финансовый конгломерат

Киев, 19 октября 2018, 08:39 — REGNUM  В рейтинге стран по уровню личного богатства граждан Украина заняла 123-е место из 140 стран согласно отчету Global Wealth Report 2018 второго крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse.

По данным отчета, на середину 2018 года на одного жителя Украины приходилось в среднем $1,563 тыс. Таким образом Украина уступила Бангладеш, Кении, Лесото и Непалу. Самой богатой страной стала Швейцария — здесь на одного жителя пришлось $530 тыс., на втором месте — Авсралия, где на одного жителя приходится $411 тыс., а на третьем — США, здесь каждый житель имеет в среднем $404 тыс.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году страна резко обнищала, а население столкнулось с массовой бедностью.

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