Россия обжаловала решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot

Москва, , 08:27 — REGNUM Министерство юстиции РФ обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате более €37 тыс. участницам панк-группы Pussy Riot, сообщили 19 октября РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что постановление ЕСПЧ обжаловано российскими властями в установленном порядке.

Напомним, в 2012 году активистки Pussy Riot станцевали перед алтарём в храме Христа Спасителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело, трое участниц были осуждены на два года лишения свободы каждая за «хулиганство по мотивам религиозной ненависти и вражды».

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В июле 2018 года ЕСПЧ решил, что в деле Pussy Riot были нарушены четыре статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливое судебное разбирательство и на свободу самовыражения.

В итоге Европейский суд предписал взыскать с властей РФ компенсацию морального вреда двум активистками в размере €16 тыс., еще одной — €5 тыс., а также возместить судебные издержки — примерно €12 тысяч.

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