Расследование продолжается: Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения

Москва, , 07:40 — REGNUM Следователи полиции предъявили обвинения в хулиганстве и побоях нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

Отмечается, что спортсменам и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

Кириллу Кокорину предъявлены обвинения в совершении трех преступлений по статье «Хулиганство» и одного — по статье «Побои». Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, в начале октября братья Кокорины и Мамаев стали участниками сразу двух нападений в центре Москвы. Сначала на автостоянке они избили водителя Первого канала, который с множественными травмами попал в больницу. Позднее в одном из столичных кафе в драку перерос конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

В настоящее время все соучастники находятся в СИЗО. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 декабря.

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