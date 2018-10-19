Сибирских спасателей благодарят за спасённые жизни

Иркутск, , 07:38 — REGNUM В Иркутской области двое любителей рыбалки едва не погибли в холодной воде. Но на помощь мужчинам вовремя пришли сотрудники МЧС. За спасение потерпевших крушение рыбаков личному составу Байкальского поисково-спасательного отряда поступила благодарность от жительницы Иркутска. Письмо пришло в Сибирский региональный центр МЧС России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чрезвычайного ведомства 19 октября.

«Профессионализм, упорство и мужество этих людей спасло наших мужчин, которые пробыли в холодной воде в течение четырёх часов. Огромная человеческая благодарность», — пишет жительница Иркутска.

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Трагедия едва не разыгралась на реке Ангара в районе посёлка Бурдугуз в Иркутской области 13 октября — двое рыбаков перевернулись на лодке. Спасатели на катере вышли к месту происшествия, однако в обозначенном районе никого не обнаружили. Больше часа в темноте специалисты МЧС обследовали акваторию реки и ближайшие заливы.

Найти любителей рыбной ловли удалось в 15 км ниже по течению. Их крики о помощи услышал сторож базы отдыха и сообщил об этом дежурному службы «112». Рыбаки без спасжилетов держались за нос практически затонувшей лодки. В холодной воде они провели несколько часов. Вниз по реке их унесло сильным течением.

Спасатели эвакуировали рыбаков из воды, одели в сухую одежду и напоили горячим чаем. На берегу пострадавших передали родственникам.