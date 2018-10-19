В Швеции скончалась вдова застреленного премьер-министра Улофа Пальме

Стокгольм, , 07:36 — REGNUM 18 октября в Швеции в возрасте 87 лет умерла общественный деятель и вдова убитого премьер-министра Лисбет Пальме, передает телеканал N-TV.

Пальме, детский психолог по образованию, занималась борьбой с сексуальной эксплуатацией детей. В 1986—1999 годах она была председателем ЮНИСЕФ в Швеции, в 1990—1991 — всемирным председателем этой организации.

В 1986 году Лисбет Пальме стала свидетелем убийства своего мужа, премьер-министра Улофа Пальме. Харизматичный политик был убит двумя выстрелами по пути домой из кинотеатра за три дня до его запланированного визита в СССР. Его убийство до сих пор не расследовано.