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В Швеции скончалась вдова застреленного премьер-министра Улофа Пальме

Общество

Лисбет Пальме было 87 лет

Стокгольм, 19 октября 2018, 07:36 — REGNUM  18 октября в Швеции в возрасте 87 лет умерла общественный деятель и вдова убитого премьер-министра Лисбет Пальме, передает телеканал N-TV.

Пальме, детский психолог по образованию, занималась борьбой с сексуальной эксплуатацией детей. В 1986—1999 годах она была председателем ЮНИСЕФ в Швеции, в 1990—1991 — всемирным председателем этой организации.

В 1986 году Лисбет Пальме стала свидетелем убийства своего мужа, премьер-министра Улофа Пальме. Харизматичный политик был убит двумя выстрелами по пути домой из кинотеатра за три дня до его запланированного визита в СССР. Его убийство до сих пор не расследовано.

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