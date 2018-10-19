«Керченского стрелка» похоронят в секторе для безродных

Керчь, Крым, , 07:16 — REGNUM Устроившего нападение на Керченский политехнический колледж студента Владислава Рослякова похоронят отдельно от его жертв — в том секторе кладбища, где хоронят безродных. Об этом сообщил 18 октября Telegram-канал Mash.

Отмечается, что жертвы нападения на учебное заведение будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища. По сведениям экстренных служб, на сегодняшний день в результате взрывов и стрельбы в колледже погиб 21 человек, большинство из которых были студентами.

Читайте также: Подруга убийцы из Керчи рассказала об издевательствах над ним

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что обстановка, в которой жил виновник массового убийства в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков, должна быть изучена, чтобы понять мотивы его поступка.

Читайте также: Бастрыкин поручил разобраться в мотивах поступка стрелка из Керчи