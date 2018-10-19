После трагедии в Керчи чиновники Ямала собрались «работать на опережение»

Салехард, , 07:16 — REGNUM На Ямале после трагедии в Керчи усилены меры безопасности в образовательных организациях. Такое указание дал вице-губернатор Михаил Каган, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном правительстве.

Спецкомиссии проверят уровень антитеррористической защищённости объектов, работоспособность сигнализации, систем видеонаблюдения и т.д. А учащихся собираются проинформировать о том, как действовать в ситуациях, которая произошла в Керчи.

«Работать на опережение, максимально полно обеспечить защиту граждан», — поставил задачу Михаил Каган.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошёл взрыв. Затем началась стрельба.

В первые часы после произошедшего сообщалось о десяти погибших. К вечеру 18 октября она возросла до 21. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Ещё десятки людей находятся в больницах. Врачи борются за их жизни.

По версии СКР, бойню устроил один из учащихся. Затем он покончил с собой.