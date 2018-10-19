В Оренбурге фигуранта громкого дела хотели вернуть под арест

Оренбург, , 07:06 — REGNUM Оренбургский областной суд отказал прокуратуре в удовлетворении апелляционной жалобе по поводу меры пресечения для учредителя селекционно-гибридного центра «Вишневский» Виктора Железнова. Фигурант громкого коррупционного дела останется под подпиской о невыезде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Напомним, Виктор Железнов первоначально находился в СИЗО, 9 августа суд сменил меру пресечения на домашний арест, а 8 октября отпустил Железнова под залог в 5 млн рублей.

Напомним, что учредитель крупнейшего в регионе свинокомплекса обвиняется в крупном мошенничестве. По этому же делу проходит фигурантом и министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья Михаил Маслов. Речь идет о незаконном получении многомиллионной субсидии. Добавим, глава минсельхоза находится под домашним арестом.

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