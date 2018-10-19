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Бывший высокопоставленный китайский советник был исключен из Компартии

Общество

Как утверждает издание, исключение Ая связано с серьезными нарушениями закона, а также партийных норм и правил, связанных в том числе и со взяточничеством помимо прочих преступлений

Пекин, 19 октября 2018, 07:02 — REGNUM  Бывший вице-председатель Комитета Народного политического консультативного совета (НПКСК) по провинции Хэбэй Ай Вэньли был исключен из Компартии Китая, сообщает 19 октября агентство Синьхуа.

Как утверждает издание, исключение Ая связано с серьезными с его стороны нарушениями закона, а также партийных норм и правил, связанных в том числе и со взяточничеством помимо прочих преступлений.

Исключение из Компартии Ая было одобрено ЦК Компартии Китая, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплине и Национальной дисциплинарной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, другой член Народного политического консультативного совета Китая Лю Шаньцяо провинции Хубэй был приговорен Народным судом города Наньян к 12 годам тюрьмы.

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