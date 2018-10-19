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Адвокат экс-мэра Оренбурга отозвал жалобу из суда

Общество

Защитник экс-мэра Евгения Арапова подал апелляционную жалобу, но в день поступления апелляции в областной суд отозвал документ

Адвокат экс-мэра Оренбурга отозвал жалобу из суда
Иллюстрация: Orenburg.ru
Евгений Арапов (в центре)

Оренбург, 19 октября 2018, 07:04 — REGNUM  В Оренбурге адвокат бывшего градоначальник отозвал апелляционную жалобу на постановление суда первой инстанции о мере пресечения для арестованного экс-мэра Евгения Арапова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургском областном суде.

Стоит отметить, что 15 октября апелляция поступила в Ленинский районный суд Оренбурга, а 18 октября — в областной. В день поступления жалобу в Оренбургский областной суд адвокат отозвал документ. Вопросы корреспондента ИА REGNUM защитнику экс-чиновника о причине отзыва остались без ответа.

Напомним, бывший глава Оренбурга находится под стражей с 16 августа. 10 октября суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 8 октября. Адвокат и его подзащитный просили о домашнем аресте.

Экс-глава города обвиняется в коррупции. Ему инкриминируют взяточничество в крупном размере.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат экс-мэра Оренбурга обжалует меру пресечения своего подзащитного

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