В Китае судят бывшего законодателя провинции Хубэй и мэра города Аньшань

Тайюань , Китай, , 06:49 — REGNUM Бывший законодатель из провинции Хэбэй на севере Китая Чжан Дэхуэй предстал перед Промежуточным народным судом города Майюань провинции Шаньси за взяточничество, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Чжан ранее был заместителем председателя Постоянного комитета Хубэйского собрания народных представителей. Он был арестован в связи с обвинениями во взяточничестве в виде денег и собственности общей суммой 127 млн юаней (порядка $18,3 млн) лично или через третьих лиц.

С 2001 по 2017 год Чжан занимал целый ряд высокопоставленных должностей: он был мэром города Аньшань провинции Ляонин, секретарем Аньшаньского муниципального комитета Компартии Китая, также заместителем губернатора провинции Хэбэй. Всё это время, он, пользуясь должностными полномочиями и возможностями, обеспечивал себе незаконный материальный заработок.

Чжан полностью признал свою вину в суде, выразив раскаяние. В заседании принимало участие более 90 человек, включая членов его семьи.

Напомним, что ранее сразу несколько членов Центрального военного совета Китая были исключены из Компартии Китая и сняты с должностей в связи с обвинениями в коррупции. Некоторые — даже посмертно.

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