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Мощнейший снегопад обрушился на северо-западные районы Китая

Общество

Большая часть Синьцзяна оказалась во власти сильного ветра и снегопада, который начался с вечера по местному времени 17 октября

Мощнейший снегопад обрушился на северо-западные районы Китая
Снегопад

Урумчи, Китай, 19 октября 2018, 06:26 — REGNUM  Снег и сильный ветер принесло похолодание в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, что негативно сказалось на движении транспорта, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Большая часть Синьцзяна оказалась во власти сильного ветра и снегопада, который начался с вечера по местному времени 17 октября. В общей сложности 99 рейсов были отложены, еще три и вовсе отменены в Международном аэропорту Дивопу города Урумчи, столицы Синьцзяна. Два поезда также были отменены, а на пяти направлениях — отложены, сообщили в железнодорожном бюро Урумчи.

Метеорологи прогнозируют, что непогода будет бушевать в регионе в течение 24 часов, принеся с собой еще больше снега на севере с сильным порывистым ветром на юге автономного района.

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Снегопады, метели, снежные бури
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