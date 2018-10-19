Общественники Якутии спорят с Роспотребнадзором: Вилюй не очистился!

Якутск, , 07:27 — REGNUM Авария на Иреляхских дамбах алмазодобывающей компании АЛРОСА, тему последствий которой в республике уже почти месяц считают исчерпанной, на самом деле до сих пор влияет на жизнь людей в населённых пунктах на берегах реки Вилюй. К такому выводу пришла инициативная группа экологов и общественников, сдавшая пробы воды из неё на независимую экспертизу, которая выявила превышение нормативов по ряду металлов и химических элементов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Река Вилюй не очистилась! Пить и использовать речную воду нельзя!», — призывал член инициативной группы, общественник Владислав Коротов.

Вода для анализа бралась из сёл Сунтар и Сюльдюкар, а также города Нюрба. Анализировало её качество ООО «ЭСГ «Охрана труда». Эксперты пришли к выводу, что все три взятые для анализа из Вилюя пробы воды по санитарно-гигиеническим показателям не соответствуют государственному нормативу. Обнаружено превышение допустимых показателей по алюминию (в 1,5 раза), железу (в 2 раза), марганцу (в 4 раза) и меди (в 6 раз).

«Результаты независимой экспертизы показали, что вода вовсе не очистилась и что она не пригодна для питья, а также для использования в хозяйственных целях и для домашних животных, — делает вывод инициативная группа. — Дорогие наши сограждане, живущие вдоль реки Вилюй, пейте только озерную или бутилированную воду. Не пренебрегайте здоровьем своим и близких».

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Комментируя итоги независимой экспертизы воды в реке Вилюй, жители Якутии предлагают поить ей представителей контрольных органов, официально назвавших реку безопасной для питья. Кроме того, люди призывают Минэкологии республики разъяснить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, пробы воды на независимую экспертизу представители инициативной группы брали уже после того, как Роспотребнадзор республики заявил о снижении концентрации вредных веществ в реке Вилюй до фоновых значений — по результатам анализа проб от 14,16 и 17 сентября.

Напомним, отработанная после промывки алмазов вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения АЛРОСА прорвалась через заградительные дамбы 19 августа. Сразу после ЧП концентрация взвесей и ионов металлов в воде реки Вилюй, которую люди использовали для питья, были превышены в сотни раз. В ряд населённых пунктов республики осуществлялся подвоз воды силами АЛРОСА, но люди жаловались, что её привозят недостаточно и не везде, где она нужна. К примеру, жителям села Сюльдюкар пришлось месяц пить воду из пересыхавшего ручья, а в некоторых населённых пунктах расстояние до альтернативного источника воды составляло несколько километров, и только некоторые имели возможность её оттуда привозить.

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