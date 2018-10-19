Бастрыкин поручил разобраться в мотивах поступка стрелка из Керчи

Керчь, Крым, , 06:00 — REGNUM Обстановка, в которой жил предполагаемый виновник массового убийства в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков, должна быть изучена, чтобы понять мотивы его поступка, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СКР.

На оперативном совещании со своими замами Игорем Красновым и Борисом Карнауховым в Крыму 18 октября Бастрыкин сказал, что нужно изучить обстановку в семье Рослякова, в том числе его отношения с родней.

Также необходимо разобраться, были ли какие-то «тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в том числе медицинских работников, для их предупреждения и устранения».

«Важно выяснить причину агрессии нападавшего», — сказал Бастрыкин.

Также он поручил выяснить, какова «психологическая обстановка» в колледже. В ходе расследования нужно установить, функционируют ли в городе кризисные центры и как организован досуг для студентов колледжа.

Отдельный вопрос — это организация безопасности в колледже. Кроме того, Быстрыкин поручил выяснить, имел ли право Росляков приобрести оружие и патроны и откуда он получил взрывные устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин, комментируя события в Керчи, заявил, что одной из причин трагедии является глобализация — «как ни странно». Поскольку интернет полон разными группами, в том числе и опасными для молодежи.

Читайте подробнее: Путин: Трагедия в Керчи — следствие глобализации

Читайте ранее в этом сюжете: «Котов ловил, душил их веревкой» — соседка об играх Рослякова