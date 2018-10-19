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Готовится к запуску прямой рейс между Китаем и Папуа-Новой Гинеей

Общество

Новый маршрут будет проложен между Порт-Морсби и Шанхаем

Готовится к запуску прямой рейс между Китаем и Папуа-Новой Гинеей
Jialiang Gao
Международный аэропорт Порт-Морсби

Шанхай, Китай, 19 октября 2018, 05:37 — REGNUM  Прямое авиасообщение между Папуа-Новой Гвинеей и Китаем будет запущено 23 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Новый маршрут между Порт-Морсби и Шанхаем предложит китайским туристам и бизнесменам еще одни способ добраться до этого южно-тихоокеанского государства, отметил глава государственной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini Тахавар Дуррани.

Как сообщало ИА REGNUM, прямой рейс без пересадок с 30 октября свяжет столицу китайской провинции Хэнань город Чжэнчжоу с вьетнамским портом Дананг.

Читайте ранее в этом сюжете: Между китайским Чжэнчжоу и вьетнамским Данангом запущен прямой авиарейс

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