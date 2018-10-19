Дочь Буша-младшего рассказала о проживающих в Белом доме «добрых призраках»

Вашингтон, , 04:19 — REGNUM В Белом доме обитают призраки, заявила дочь экс-президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер, в эфире телепередачи Today.

Она поделилась, что однажды вместе со своей сестрой Барбарой Буш они услышали мелодию 1920-х годов, исполняемую на фортепиано, которая доносилась из камина.

«Они пришли с добрыми намерениями. Они — дружелюбные привидения», — заявила она.

Буш-Хагер подчеркнула, что она рассказала о произошедшему некому сотруднику Белого дома, который до сих пор там работает. Он ей ответил, что он также наблюдал призраков в президентской резиденции.

В свою очередь издание The Huffington Post не удержалось от юморесок по этому поводу.

«В официальной резиденции президента США обитает нечистая сила. Нет, не Дональд Трамп, конечно же», — так начало издание свою заметку.