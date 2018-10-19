Детский омбудсмен Кузнецова рассказала о посещении пострадавших в Керчи

Симферополь, , 03:58 — REGNUM В больнице Симферополя российский уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поговорила со всеми детьми, которые были доставлены с ранениями из Керчи (Крым) после ЧП в политехническом колледже, сообщила омбудсмен в Facebook.

«В больнице Симферополя — 6 детей, я поговорила с каждым, двое из них в реанимации… Господи, что они пережили… Задача — не только вылечить, задача — вернуть их в их жизнь!» — написала Кузнецова.

Омбудсмен также побывала в Керчи. Она отметила, что в керченской больнице медперсонал напряженное работает.

После посещения больных Кузнецова поговорила с директором научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Зурабом Кекелидзе.

«Очень важно, чтобы после окончания работы штаба, было продолжено дежурство специалистов. Хоть мальчишки и отказываются от «всяких психологов», — считает Кузнецова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское правительство выделяет ассигнования на помощь пострадавшим в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже 17 октября. Также будут выделены деньги семьям погибших. Соответствующее распоряжение подписано 18 октября.

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