Пятница, 19 Октября 2018 года
03:50:55 МСК

В Канаде начали штрафовать за вольности с марихуаной

Общество

Выписан штраф водителю, курившему «травку» в автомобиле

Оттава, 19 октября 2018, 03:24 — REGNUM  Первые крупные штрафы выписаны в Канаде за незаконное употребление марихуаны, передает телеканал CTV.

Так, канадца, употреблявшего наркотик в автомобиле, оштрафовали на 672 канадских долларов. Другой штраф составил 215 канадских долларов: канадец вез пакетик с марихуаной в машине.

Напомним, в Канаде с 17 октября стало возможным легально приобретать марихуану. После этого спрос на нее вырос до такой степени, что в интернете, через который идет торговля, произошли сбои.

Читайте ранее в этом сюжете: Очереди и обвал сайтов: в Канаде вырос спрос на марихуану

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Легализация наркотических средств
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить