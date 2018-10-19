В Канаде начали штрафовать за вольности с марихуаной

Оттава, , 03:24 — REGNUM Первые крупные штрафы выписаны в Канаде за незаконное употребление марихуаны, передает телеканал CTV.

Так, канадца, употреблявшего наркотик в автомобиле, оштрафовали на 672 канадских долларов. Другой штраф составил 215 канадских долларов: канадец вез пакетик с марихуаной в машине.

Напомним, в Канаде с 17 октября стало возможным легально приобретать марихуану. После этого спрос на нее вырос до такой степени, что в интернете, через который идет торговля, произошли сбои.

Читайте ранее в этом сюжете: Очереди и обвал сайтов: в Канаде вырос спрос на марихуану