Пострадавшим в Керчи выделят из бюджета РФ 60 млн рублей

Москва, , 03:05 — REGNUM Средства из федерального бюджета в размере 60 млн рублей будут выделены на выплату единовременного пособия пострадавшим в результате атаки в Керчи (Крым). Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Распоряжение от 18 октября 2018 года №2249-р. Из резервного фонда правительства России выделены бюджетные ассигнования в размере 60 млн рублей на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате взрыва, произошедшего 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже», — сообщается в документе.

Кроме того, властям Крыма рекомендовано «осуществить дополнительные выплаты гражданам, получившим вред здоровью в результате взрыва, и членам семей граждан, погибших (умерших) в результате взрыва».

В пояснительной записке к распоряжению указано, что предусмотрены выплаты единовременного пособия в размере одного миллиона рублей членам семей погибших на каждого погибшего.

«Гражданам, получившим в результате взрыва вред здоровью, единовременное пособие будет выплачиваться в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей», — сказано в документе.

Напомним, в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже пострадали порядка 50 человек. Многие из них находятся в тяжелом состоянии: задеты кости, внутренние органы. 21 человек погиб, в том числе и подозреваемый в массовом убийстве четверокурсник Владислав Росляков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе планируется создать благотворительный фонд помощи семьям пострадавших.

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