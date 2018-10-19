Мэрия Барселоны обязала руководство Саграда-Фамилия выплатить 36 млн евро

Барселона, Испания, , 02:27 — REGNUM Руководство визитной карточки Барселоны — Собора святого семейства (Саграда-Фамилия) — обязано заплатить 36 млн евро мэрии города в качестве штрафа, сообщает Pais.

Сообщается, что на протяжении строительства храма, в течение 133 лет, у хозяев храма не было разрешения на эти работы. Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что руководство собора подписало с мэрией соглашение и назвала это «историческим событием».

Руководство Саграда-Фамилия будет в течение 10 лет выплачивать назначенную сумму. Предполагается, что деньги будут направлены на благоустройство территории возле собора.

Напомним, строительство собора Саграда-Фамилия по проекту известного архитектора Антонио Гауди было начато в 1882 году. В настоящее время храм до сих пор не достроен. Планируется завершить его строительство к 2030 году.

Отметим, что Саграда-Фамилия не является самым долго строящимся храмом в Европе. Так, например, Собор святого Вита в Праге (Чехия) возводился в течение 585 лет. Его строительство началось в 1344 году, а завершилось уже в первой половине XX века — в 1929 году.